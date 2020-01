Criança aparece após enxurrada, mas Bombeiros alertam sobre chuva

Menino estava escondido em casa e com medo de levar bronca dos pais após brincar em rua alagada

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros participaram das buscas ao menino, de 3 anos, que teria levado pela enxurrada ©Marcos Maluf

As buscas pela criança que teria sido levada por enxurrada na tarde desta quinta-feira terminaram com final feliz. O menino, na verdade, estava escondido em casa, com medo de bronca, enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam na região do Bairro Mário Covas, próximo a ponte da Rua Catiguá, a procura dele. A suspeita era de que o garoto havia sido levado pela enxurrada e caído em um córrego na região.





Quatro equipes foram acionadas e os militares já faziam buscas às margens do córrego, com a suspeita de que o garoto pudesse estar enroscado em galhos. Depois do susto, o Corpo de Bombeiros alerta para a importância dos pais e responsáveis estarem alertas.





"A altura da água estava razoável, a situação poderia ter perdido o controle e a criança ter sido arrastada. Os pais precisam saber o que os filhos estão fazendo", ressalta o tenente Peter Santos.





A criança brincava com pelo menos outras cinco, no local. Adolescente de 12 anos relatou que também estava tomando banho de chuva, caiu e sentiu a força da enxurrada. "Meu amigo de 14 anos pulou para me puxar, mas não vi mais ele", disse nervoso.





Conforme os bombeiros, a mesma pessoa que acionou o socorro foi quem avisou que o menino estava bem.





Vizinhos acompanharam as buscas e os bombeiros chegaram a levar um bote para ajudar nos trabalhos, que começaram perto da ponte da Rua Francisco Martins de Souza, entre ruas Michel Calarge e Betoia.





Segundo a equipe de buscas, a chuva foi tão forte na região que o córrego atingiu o nível da ponte.