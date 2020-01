COSTA RICA| Com objetivo de garantir o controle eficaz na reprodução de cães e gatos, Secretaria de Saúde do Município entrega Castramóvel

©Igor Santana

O Castramóvel, veículo que vai reforçar os atendimentos no controle eficaz na reprodução de cães e gatos, em Costa Rica – MS, foi entregue na tarde desta segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, no ESF – Estratégia de Saúde da Família – do Vale do Amanhecer / Flor do Cerrado e Rural.





“Hoje estamos entregando o Castramóvel, um grande investimento que vem a atender a nossa população. Agora precisamos que a nossa sociedade faça bom uso do mesmo, pois nós enquanto Poder Público estamos fazendo nosso trabalho, e somente com a união da população o Castramóvel irá realmente funcionar”, destacou o prefeito Waldeli dos Santos ao agradecer a presença de todas as autoridades presentes, moradores e os vereadores.

©Igor Santana

Waldeli também lembrou que o serviço gratuito de castração de cães e gatos (machos) é realizado pelo Governo Municipal desde 2017. “Com o Castramóvel, nós vamos ampliar o atendimento de castração de cães e gatos para controle da natalidade e abandono dos animais”.





A secretária Municipal de Saúde, enfermeira Adriana Tobal, complementou que o Castramóvel é de grande importância para a cidade porque vai atender ao público alvo bairro a bairro. “Com mais esse serviço no Castramóvel será possível reduzir o número de animais abandonados nas ruas”, comenta.





Ainda durante sua fala, a secretária de Saúde informou que o município já está estudando a possibilidade de chipar os animais castrados, bem como está fazendo um levantamento para oferecer gratuitamente a vacina anti-cio para as fêmeas. “Vamos trabalhar em etapas, primeiro atender à grande demanda dos machos, cumprindo essa meta, podemos avaliar a possibilidade de vacinar as fêmeas”.





O Castramóvel vai atender ao público diretamente nos bairros. A partir de terça-feira, 28 de janeiro de 2020, a unidade irá percorrer todos os bairros da cidade oferecendo a castração de graça à população que tem cães e gatos (machos). O horário de castração será de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Clique Aqui e confira a programação de atendimento.





Vinculado à Coordenação de Vigilância em Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o Castramóvel tem todos os equipamentos necessários para funcionamento, como mesas de atendimento, aparelhos termostáticos veterinário, armário para guardar medicamentos e outros materiais foram comprados com 100% de Recursos Próprios.





Conforme o médico veterinário e responsável técnico pelo Castramóvel, Dorival Dias, a expectativa é realizar de quatro a seis castrações de machos por dia. “Os animais podem ser castrados a partir do quarto mês de idade. Lembrem-se, castrar é um ato de amor e proteção”.





A coordenadora de Vigilância em Saúde, Laura Viviane Gomes de Oliveira Rodrigues, acrescenta que “a castração é considerada um importante instrumento de controle da população animal, além de evitar o abandono e sofrimento de animais, é vital para a própria saúde humana, uma vez que animais sem os devidos cuidados são potenciais transmissores de doenças”.

©Igor Santana