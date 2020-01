COSTA RICA| Administração Municipal instala semáforos no Centro

©Luiz Felipe

A Gestão Municipal de Costa Rica – MS, pensando na melhora no fluxo de veículos na rua Tércio Teixeira Machado, no cruzamento com as ruas Getúlia Vitória da Silva e Dimas Gomes Filho, colocou em funcionamento semáforos na manhã desta sexta-feira, 24 de janeiro de 2020.





“É mais uma intervenção para melhorar a vida das pessoas e proporcionar um trânsito mais seguro e melhor para todos”, destacou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.





Em específico neste cruzamento os motoristas poderão realizar todas as conversões, por isso, o semáforo irá liberar o fluxo um de cada vez, de acordo com o estudo de instalação que foi realizado anteriormente foi a melhor opção.





“Fizemos a instalação dos quatro pontos de semáforo e a sinalização horizontal. Agora pedimos a atenção dos motoristas e que os mesmos possam respeitar a legislação de trânsito, pois todo o fluxo será fiscalizado”, disse o secretário Municipal de Obras Públicas Eng.º Civil Renato Barbosa de Melo.





Nos próximos dias também entrará em funcionamento os semáforos instalados na Avenida José Ferreira da Costa com o cruzamento da rua José Antônio Dias.