Comerciantes têm até 31 de janeiro para adequar impressão de notas fiscais

Desde 1º de janeiro, as notas fiscais já possuem as dezenas, mas em algumas os números não são impressos por causa do sistema

Os comerciantes do Estado têm até o fim de janeiro para atualizar o software para imprimir as notas fiscais com as oito dezenas do programa Nota MS Premiada.





De acordo com o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), Amarildo Cruz, a atualização não gera custo aos empresários e será feita com apoio de empresas especializadas.





“Durante esse mês de janeiro a maioria das notas emitidas no Estado vai sair apenas com identificação do CPF do consumidor que solicitou. A partir de fevereiro, a emissão da nota fiscal com as dezenas para o sorteio é obrigatória”, disse Amarildo.





Desde quarta-feira (1°), as notas fiscais já possuem as dezenas, mas em algumas os números não são impressos com as oito dezenas por causa da atualização dos sistemas.



Quem retirou a nota fiscal sem os números impressos podem conferidos a sequência no site , na aba “Consulte suas notas”.





Segundo a regulamentação, os números, que são gerados aleatoriamente, devem ser impressos em negrito, próximo ao nome do programa. O sorteio será realizado de acordo com números de concursos da Mega-Sena.