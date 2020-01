Colisão frontal na BR-163 mata uma pessoa e duas ficam feridas

Motorista de um dos carros ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do Corpo de Bombeiros

Carros ficaram destruídos ©Maikon Leal/Coxim Agora Um acidente durante a madrugada desta terça-feira (28), na BR-163 em Rio Verde de Mato Grosso, a 194 quilômetros de Campo Grande, acabou na morte de uma pessoa, que ainda não foi identificada. Outras duas ficaram feridas.





A colisão frontal aconteceu por volta das 3 horas da madrugada desta terça (28), quando dois veículos Fiat Uno colidiram. Com o impacto da batida, os carros ficaram destruídos sendo que uma das vítimas, que estava conduzindo o carro de cor branca ficou presa nas ferragens e acabou morrendo no local do acidente.





Os ocupantes do carro, de cor vinho, foram socorridos por equipes de CCRMSVia e levados para um hospital da região, segundo o site Coxim Agora. Não se sabe as causas do acidente.

©Maikon Leal

©Maikon Leal