Chuva forte chega acompanhada de ventania em Campo Grande

Há registro de chuva em diversos bairros da Capital, mas por enquanto sem registro de ocorrências

Chuva na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande, nesta tarde (Foto: Marcos Maluf) Chove forte no início da tarde desta sexta-feira (17) em Campo Grande. O volume de água chegou acompanhado de ventania em diversas regiões. Depois de iniciar o dia ensolarado, o tempo mudou bruscamente.





Há registro de chuva no Jardim dos Estados e também na Avenida Ernesto Geisel, próximo ao Horto Florestal, na região central, além dos bairros Taquarussu, Monte Castelo, Estrela do Sul

Nova Campo Grande, Vila Nasser, Cabreúva, Serradinho e Santo Amaro, mas sem ocorrências até o momento.





O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuva intensa em Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Água Clara.





O aviso é válido até amanhã com possibilidade de chuva de 20 a 30 milímetros por hora e ventos de até 60 km por hora.





A previsão do tempo para o fim de semana em Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 18ºC e a máxima de 36ºC.





Em Campo Grande, a chuva pode aparecer em pontos isolados. A mínima prevista é de 21ºC e a máxima de 32ºC.