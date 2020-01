Chega no Estado 15 mil doses de pentavalente; Capital receberá 2 mil

Postos devem ser abastecidos na próxima segunda-feira

Doses estão em falta desde o ano passado ©DIVULGAÇÃO

Doses da vacina pentavalente chegam em Campo Grande. Das 15 mil doses, 2 mil serão distribuídas entre os postos de saúde da Capital. A expectativa é de que, a partir da próxima terça-feira (14), todas as unidades estejam abastecidas.





O Ministério da Saúde começou a distribuir nesta quinta-feira (9) 1,7 milhão de doses da vacina pentavalente aos estados, que vão encaminhá-las em seguida aos municípios. De junho a dezembro do ano passado, a oferta foi irregular devido a problemas com os fornecedores. A vacina garante proteção contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B (responsável por infecções no nariz e na garganta).





Para o Estado de Mato Grosso do Sul foram encaminhadas 15 mil doses. De acordo com a Secretária de Estado de Saúde (SES) se as 2 mil doses forem insuficientes, o esquema de substituição pelas vacinas DTP voltarão a ocorrer.





O fornecimento da vacina foi interrompido porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em junho de 2019, reprovou um lote do produto, que era importado de um laboratório indiano.





Os primeiros problemas com a vacina, produzida pela Biologicals E. Limited, foram identificados no início do ano passado. Três lotes foram reprovados pelo Instituto Nacional de Qualidade em Saúde (INCQS) e a Anvisa reprovou a importação do produto em junho.





O ministro afirmou que o problema teria sido causado pela mudança na logística de transporte da vacina. Isso teria alterado a temperatura do composto químico e feito a Anvisa reprovar o material. Dados Ministério da Saúde dão conta de que todos os meses 800 mil doses desta vacina são aplicadas no país.