Casal de MS é vítima de latrocínio no Mato Grosso e polícia prende quadrilha

Duas mulheres e dois homens foram presos até o momento

©ARQUIVO PESSOAL

Casal morador de Coronel Sapucaia, identificados como Luiz Lechuga e Rose Lechuga foram vítimas de latrocínio em Aripuanã (MT), cidade a 1.002 km a noroeste de Cuiabá, nesta quinta-feira (23). O agricultor de 58 anos foi encontrado morto, caído nas margens do Mirante Salto das Andorinhas, ponto turístico da cidade, com uma lesão frontal do crânio na manhã de hoje.





Já Rose, que até então estava desaparecida, foi encontrada morta na noite desta quinta, confirmou a polícia. Quatro homens e duas mulheres já foram presos com as caminhonetes Hilux e S-10 do casal.





Segundo a polícia, a vítima teria saído de casa na companhia de um homem. Os dois moravam atualmente em uma propriedade rural na cidade e a pouco tempo foram de Mato Grosso do Sul para fixar residência no município.





Durante esta tarde, a Polícia Militar de Cacoal, cidade que fica na divisa com o estado de Rondônia, a 234 km de Aripuanã, prendeu a quadrilha com os veículos roubados do casal, publicou o site Notícias 190. A polícia não descarta a possibilidade de outras pessoas envolvidas no crime.