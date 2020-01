CAPITAL| Novo sistema de matrículas da Semed garante agilidade, comodidade e redução de filas

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC), criou uma nova plataforma de atendimento para o processo de matrículas. O “Matrícula On-line” foi criado com objetivo de reduzir filas de espera, trazendo mais agilidade e comodidade para o campo-grandense.





O novo sistema começa a funcionar no dia 21 deste mês e tem o objetivo de diminuir o grande fluxo de munícipes (aproximadamente, 10 mil) que precisam se deslocar de suas moradias até a Semed no início de cada ano letivo para resolver, por exemplo, problemas com perda de prazo para matrícula.





A nova plataforma de serviços de Matrícula visa expandir a realização de matrículas na área urbana, por meio digital, durante todo o ano letivo e não apenas em temporadas especificas de alunos novos e remanejados. A Secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes, acompanhou o desenvolvimento do sistema e comentou sobre este novo procedimento que trará mais qualidade para a população.





“Com o novo sistema implantando na Rede Municipal de Ensino, quem ganha é a população da capital, pois ele traz o vanguardismo, com a utilização das tecnologias para o benefício dos munícipes. A cada ano, absorvemos novas ideias e as implantamos, para trazermos mais comodidade a todos e a parceria com a Agetec foi fundamental para a operacionalização desse procedimento na Rede Municipal”, justificou.





Para o diretor presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, a ideia é unir esforços entre as Secretarias para que a população possa usufruir dos benefícios dos serviços.





“O novo sistema “Matrícula Online” possibilitará ao pai do aluno realizar todo o processo de matrícula pela internet através de um dispositivo móvel ou computador, podendo também acompanhar os passos da solicitação até a confirmação da vaga. A ideia da gestão é facilitar o processo de matrícula e dar mais conforto e comodidade aos pais, diminuindo as filas no início do ano letivo”, explica.





A chefe da Divisão de Matriculas da Semed, Adriana Cedrão, garantiu que os técnicos do setor estarão aptos pra atender a comunidade. “Caminhamos para um atendimento muito mais ágil. Os pais terão mais facilidades e agilidade nas solicitações de matrícula via web durante todo o ano letivo e não apenas no período de alunos novos. Os técnicos foram capacitados para orientar os pais sobre o novo sistema”, afirmou.





Formação





Com a nova plataforma, os técnicos ligados à realização dos procedimentos das matrículas dos alunos da Rede Municipal participaram de um curso de formação para entender como funciona o sistema, que trará melhoria no atendimento do setor. No curso para os técnicos da matrícula, foram abordados os temas relacionadas sobre o acesso digital aos sistemas de pré-matrícula por meio de computadores, tablets e smartphones.

“Estamos vivendo a concretização de um projeto ousado e bastante aguardado. A capacitação em parceria com a Agetec é fundamental para o sucesso da plataforma”, disse Alex da Costa, técnico da Divisão de Matrículas.





A técnica Regina Barbosa Oliveira falou sobre a formação que participou. Para ela, foi uma oportunidade de obter mais conhecimento sobre o funcionamento da plataforma. Ela acredita que com uso da ferramenta a comunidade vai ter mais qualidade no atendimento. “Foi um momento importante essa capacitação, para obtermos maior conhecimento do novo sistema que será utilizado. Possibilita que a equipe da Central de Matrículas continue prestando um atendimento de qualidade”, opinou.





Participaram do curso 28 técnicos da Divisão de Matrículas. O curso será estendido também para os mirins que estagiam dentro do setor, atuando no atendimento dos pais.





Atenção aos prazos





Para os pais que realizaram as pré-matrículas dentro do prazo, a designação acontece em 14 de janeiro e os responsáveis têm do dia 14 a 17 de janeiro para efetivar a matrícula.





Para aqueles pais ou responsáveis que perderam todos os prazos e desejam ingressar na Reme em 2020, o acesso ocorre pelo site www.matricula.campogrande.ms.gov.br à partir de 21 de janeiro.