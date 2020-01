CAPITAL| Contribuinte tem 5 dias para quitar IPTU com desconto de 20%

Porcentagem de desconto é para quem vai pagar a vista e desconto de 5% é para quem vai parcelar

Central do IPTU lotada, ainda em 2019 ©DIVULGAÇÃO Quem vai pagar de uma só vez, à vista, os valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020 tem até o dia 10, apenas 5 dias, para conseguir desconto de 20% sobre o valor. Quem vai parcelar, consegue desconto de 5%, também até sexta-feira (10).





De acordo com o Decreto nº 14.056, de 19 de novembro de 2019, que dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do IPTU e taxa para o exercício 2020, publicado no Diogrande no dia 20 de novembro, o tributo será parcelado em conformidade com os seguintes valores:





Parcela única até R$ 50,00; Duas parcelas acima de R$ 50,00 até R$ 100,00; Três parcelas acima de R$ 100,00 até R$ 150,00; Quatro parcelas acima de R$ 150,00 até R$ 200,00; Cinco parcelas acima de R$ 200,00 até R$ 250,00; Seis parcelas acima de R$ 250,00 até R$ 300,00; Sete parcelas acima de R$ 300,00 até R$ 350,00; Oito parcelas acima de R$ 350,00 até R$ 450,00; Nove parcelas acima de R$ 450,00 até R$ 500,00; e Dez parcelas acima R$ 500,00.





Cada parcela do imposto tem vencimento programado para o dia 10 de cada mês, a começar em janeiro, terminando em novembro. Contribuintes beneficiados com o bônus do IPTU AZUL, relacionados e identificados no site do Município de Campo Grande, têm direito a 10% sobre o valor do IPTU e Taxa lançados.





Na sexta-feira (3), o número elevado de contribuintes que acessaram o site para imprimir o boleto do imposto fez com que portal oscilasse. A Prefeitura tem previsão de arrecadar neste ano em torno de R$ 450 milhões com IPTU. É o principal tributo, junto com o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).