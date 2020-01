CAPITAL| Com novidade para escolas do campo, Prefeitura começa a entregar uniformes aos alunos da Reme

©Diogo Gonçalves

Os uniformes dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) começaram a chegar e as equipes da Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciarão as entregas nesta quarta-feira (29) nas 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e nas 98 escolas, incluindo as quatro repassadas ao município pelo governo do Estado no final de 2019.





Neste ano, foram adquiridas 525.500 mil peças de uniformes, que contam com mochila, short-saia, camiseta manga curta, camiseta regata, meia, bermuda, calça de helanca, tênis, agasalho de moletom e jaqueta, que irão contemplar pelo menos 110 mil alunos.

©Diogo Gonçalves

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou a entrega em um dos depósitos da Semed, junto com a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, e o superintendente de Gestão Administrativa, Financeira e de Convênios, Valter Pereira.





Durante a conferência, o prefeito destacou o compromisso da gestão em iniciar a entrega do uniforme antes do ano letivo. “Muito mais do que materiais. Nos preocupamos em construir e preparar com amor e carinho o futuro do filho de cada campo-grandense”, disse.

©Diogo Gonçalves

A secretária Elza Fernandes ressaltou que as equipes da Semed estão trabalhando para garantir celeridade ao processo de distribuição, levando tranquilidade aos pais. “É muito importante para os pais verem esse material chegando nas escolas, porque representa tranquilidade e a segurança de que os filhos terão o uniforme já no início das aulas”, enfatizou.





Escolas do campo





A novidade este ano são os 2,5 mil pares de botinas de couro legítimo que serão entregues aos alunos das oito escolas do campo e do curso de Técnico Agrícola, oferecido na escola agrícola “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo”. O objetivo é que os alunos tenham mais segurança ao realizar as aulas práticas em ambiente externo, segundo explicou o superintendente Valter Pereira.





“A entrega deste tipo de sapato na Reme é inédita e uma inovação da atual gestão, que busca a segurança dos alunos”, pontuou Valter.





Distribuição dos itens





Para os alunos do grupo 1 da Educação Infantil, serão entregues camiseta manga curta, bermuda, blusa de moletom, calça de helanca, meia, tênis e uma mochila. Já para os alunos dos grupos 2,3, 4 e 5 serão entregues os mesmos artigos do grupo 1, com o acréscimo de short saia para as meninas e uma jaqueta unissex.





Os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental receberão camiseta de manga curta, camiseta regata, bermuda de helanca unissex, blusa de moletom, meia e tênis. Para os anos finais (6º ao 9º), EJA, Ensino Médio e Profissionalizante, serão entregues camisetas de manga curta.