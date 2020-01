CAPITAL| Blitze da Lei Seca flagram 26 motoristas bêbados na Júlio de Castilhos

PM fez abordagens entre a noite de sexta e a madrugada de hoje; 7 veículos foram recolhidos por irregularidades

Policiais fizeram blitz durante o fim de semana em trechos da Avenida Júlio de Castilhos ©DIVULGAÇÃO

A BPMtran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) Lei Seca flagrou 26 condutores embriagados em operação na avenida Júlio de Castilhos, entre a noite de sexta-feira até a madrugada deste domingo. No total, as equipes fizeram 94 abordagens na via.





Na ação, foram 45 multas aplicadas por diversas irregularidades, como licenciamento ou CNH vencida e embriaguez.





Dos condutores flagrados após ingestão de bebida, 21 se recusaram a passar pelo teste do bafômetro, mas apresentavam sinais de embriaguez.





Na noite de sexta para madrugada de sábado, 7 veículos foram recolhidos, sendo duas motos e cinco carros e 11 CNHs apreendidas.





O motorista que for flagrado com qualquer concentração de álcool no sangue ou com sinais visíveis de embriaguez será punido com multa de R$2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, perda da carteira de motorista e retenção do veículo.





Se estiver muito bêbado (níveis acima de 0,34 mg/l), vai preso e só será liberado após pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão.