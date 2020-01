Caminhonete capota duas vez após batida em cruzamento na Vila Sobrinho

Veículo era ocupado por militar de 68 anos que escapou sem ferimentos

Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira Caminhonete Hilux conduzida por um militar da reserva de 68 anos capotou depois de ser atingida por um veículo Peugeot na tarde desta quarta-feira (15), na Vila Sobrinho, em Campo Grande. Um rapaz de 24 anos precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





Conforme apurado, após sair de uma oficina na região, o militar seguia na Hilux pela Rua Rua Carmela Dutra, quando houve a colisão com o carro no cruzamento com a Avenida Cassiano Sandim Rezende. Com o impacto, a Hilux capotou duas vezes e foi para a cerca de 20 metros de distância.





Mesmo assim, o militar escapou praticamente ileso, e saiu sozinho do veículo. “Vi que estava bem e só agradecia Deus”, disse ele, lembrando que não percebeu a aproximação do carro. “Não vi ele. Só percebi depois da batida”, comentou. O homem não precisou ser socorrido pelas equipes de resgate.





O pai do motorista do Peugeot, um homem de 59 anos, disse que o filho havia acabado de sair do trabalho, almoçado e voltava para a casa. O rapaz estava consciente e orientado, mas foi encaminhado para atendimento médico por precaução. Além do Samu, também atendeu a ocorrência o Corpo de Bombeiros.