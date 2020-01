Briga por causa de cachorro termina com homem espancado a pauladas por grupo

Vítima foi levada para hospital © REPRODUÇÃO

Na noite deste domingo (12), um homem de 33 anos foi espancado a pauladas por um grupo no Jardim Nhanhá, em Campo Grande. A confusão teria começado após um cachorro ter sido agredido a chutes por um dos integrantes do grupo.





O padrasto, 63 anos, da vítima espancada procurou a delegacia e contou que estava passeando com seu cachorro, por volta das 23 horas deste domingo (12), como costumeiramente faz até que um conhecido na região chegou e passou a chutar o animal. Depois o autor com um pedaço de pau teria ido até a sua casa e feito ameaças, “vou te pegar velho safado”.





O enteado do idoso saiu para ver o que estava acontecendo, momento em que amigos do autor chegaram e cercaram a vítima passando a agredi-la com pauladas, na cabeça, tórax e quebrando um dos braços do homem, que foi socorrido consciente e orientado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), sendo encaminhado depois para a Santas Casa.





Na delegacia, o idoso não quis representar contra o autor das ameaças e agressões.