BRASILÂNDIA| Município decreta situação de emergência por epidemia da dengue

Cidade de Brasilândia está com epidemia de dengue ©DIVULGAÇÃO

O município de Brasilândia decretou situação de emergência por conta da epidemia da dengue que assola a população. Na última atualização feita pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade, houve 246 notificações da doença e 68 casos foram confirmados.





A vigência do decreto passou a valer desde a última quarta-feira (29) e se estenderá por mais 180 dias, de acordo com o Diário Oficial do município. Ainda segundo o decreto, está autorizado “a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário”.





Segundo a Prefeitura de Brasilândia, desde o final do ano passado houve um aumento nas chuvas que colaboraram para a eclosão de ovos do mosquito Aedes aegypti. O índice de infestação predial na cidade está em 5.6%, além do preconizado pelo Ministério da Saúde que prevê até 1%, colocando Brasilândia em grau de alto risco.





“Estamos no processo de tramitação na contratação de uma empresa para ajudar a nossa equipe em fazer as limpezas dos terrenos baldios. Só a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e do Departamento de Controle de Vetores não é o suficiente”, disse o prefeito Antonio Thiago, em entrevista para a rádio FM Cidade.





Mato Grosso do Sul registra seis mortes pela doença neste ano de 2020. Os casos aconteceram em Cassilândia, Campo Grande, Corumbá, Sete Quedas e dois casos em Nova Andradina.