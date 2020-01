Bombeiros buscam criança que teria desaparecido durante enxurrada

Bombeiros fazem buscas em mata cortada por córrego ©Marcos Maluf

O Corpo de Bombeiros procura uma criança que teria sido levada pela enxurrada durante temporal na tarde desta quinta-feira. As informações preliminares são de que um menino de cerca de 3 anos estaria brincando na Rua Catiguá, no Bairro Mário Covas, quando a chuva ficou forte, o nível da água subiu e a enxurrada o levou para córrego que corta a região, dentro de uma mata.





Segundo moradores, seis crianças estavam brincando no local, e uma delas sumiu. Aos bombeiros, um homem contou que viu o menino sumir, mas ficou com medo de enfrentar a enxurrada. Neste momento, a Rua Catiguá segue encoberta pela água, mesmo com trégua da chuva.





Adolescente de 12 anos relatou que também estava tomando banho de chuva, caiu e sentiu a força da enxurrada. "Meu amigo de 14 anos pulou para me puxar, mas não vi mais ele", disse nervoso. Os bombeiros orientaram o menino a ir até a casa do amigo para verificar se o colega apareceu por lá ou também está desaparecido.





Muitos vizinhos acompanham as buscas e os bombeiros levaram um bote para ajudar nos trabalhos, que começaram perto da ponte da Rua Francisco Martins de Souza, entre ruas Michel Calarge e Betoia.





Segundo a equipe de buscas, a chuva foi tão forte na região que o córrego atingiu o nível da ponte.





Equipes tiveram dificuldades para chegar ao local porque a Rua da Divisão, que dá acesso ao bairro, também ficou alagada e o trânsito tumultuado.





Em outubro do ano passado, um adolescente de 15 anos morreu no mesmo local, após a chuva. A água havia encoberto a ponte. De bicicleta, ele tentou escapar do alagamento e foi atropelado por um caminhão.

Google mostra ponto onde criança teria desaparecido após enxurrada