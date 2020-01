Bandido capota Amarok roubada e fuga mobiliza até helicóptero da polícia

Bandido fugiu com Amarok, foi perseguido e capotou no Parque dos Poderes

Capotou veículo e fugiu por mata ©Renan Nucci

Policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), Força Tática da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil procuram por um bandido na tarde desta terça-feira (28) na região do Parque dos Poderes, em Campo Grande. Ele fugiu por um matagal, após capotar uma caminhonete roubada.





De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Jornal Midiamax, o roubo aconteceu avenida Coronel Antonino. O bandido fugiu com a Volkswagen Amarok e foi perseguido por policiais. Na rua Carlinda Pereira Contar com a rua Rio Doce, ele perdeu o controle do veículo e capotou.





Após o acidente, o bandido conseguiu sair do carro e entrou em uma mata. Vários policiais estão empenhados para encontrar o suspeito na região do Parque dos Poderes.