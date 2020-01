AQUIDAUANA| Viviane Orro oficializa filiação ao PSD e pré-candidatura a prefeitura

Prefeito da Capital, Marquinhos Trad, e subsecretária Carla Stephanini, prestigiaram evento com Viviane em Aquidauana ©DIVULGAÇÃO

Foi oficializado neste sábado (25) a filiação de Viviane Orro ao PSD, em evento realizado em Aquidauana, cidade onde é pré-candidata a prefeita e também vai comandar o diretório municipal do partido. Viviane é esposa do do deputado estadual tucano Felipe Orro e contou com a presença de lideranças do peessedista no evento.





“É uma honra, uma responsabilidade grande. Esse momento só aumenta nosso compromisso para representar o município de Aquidauana. Aqui a gente vai dar continuidade com o trabalho de fortalecer o PSD, não só em nossa cidade, mas em todo o Estado”, comenta Viviane.





Considera um dos grandes reforços entre as mulheres do partido, a pré-candidata também aproveitou o evento que serviu para fazer filiações ao PSD e falou um pouco sobre sua visão política. “Tenho uma visão totalmente voltada para pessoas. A política tem que melhorar a vida das pessoas, atendendo necessidades básicas”, conta, completando.





“Saúde, educação, assistência social. Aquidauana precisa muito do poder público e um olhar muito atento. Tenho preocupação em particular, por ser médica, com a saúde, que é vida e tudo para a gente. Sem saúde fica difícil a gente caminhar e enfrentar as batalhas do dia a dia”, comenta a pré-candidata a prefeita.





Entre os presentes no encontro, estava o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, que demonstrou apoio à Viviane e fez elogios a ela. “Agora é responsabilidade vai sair de vocês, de multiplicar o nome de quem ama a cidade, é nascida aqui, criada aqui, exerceu função executiva nessa cidade”, destaca.





Marquinhos ainda indica qualificações e a competência da dirigente local, afirmando que acima de tudo ela é preparada para os desafios que virão pela frente. “Não tem receio de sirenes da polícia. Podem bater em sua porta que vai abrir sem temor de achar que é um oficial Justiça. Assim, ela vai poder fazer campanha de cabeça erguida e mãos limpas”.