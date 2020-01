Aposta que faturou R$ 1,5 milhão na Quina é das Moreninhas

O sortudo (a) não foi à lotérica reivindicar o valor, mas já pode ter feito contato com a Caixa e estar com o dinheiro na conta

Aposta foi feita na Lotérica Popular da Rua Ipamerim, na Moreninha ll ©Arquivo Pessoal O mais novo milionário ou milionário da Capital, mora na região das Moreninhas, em Campo Grande. A aposta que faturou mais de R$ 1,5 milhão no sorteio da Quina, realizado no último sábado (04) foi feita na Lotérica Popular da Rua Ipamerim, na Moreninha ll.





Segundo a administração da lotérica o ganhador ainda não foi ao local, reivindicar o valor. No entanto, existe a possibilidade de que ele já tenha retirado a bolada de R$ 1.591.781,93 diretamente com a Caixa Econômica Federal, como geralmente ocorre em montantes de alto valor.





Por questões de segurança, nem mesmo os proprietários da lotérica são informados da identidade do ganhador. “Só sabemos que é um morador das Moreninhas e que fez uma aposta simples de cinco números”, conta Elen Campos, de 37 anos, administradora da lotérica.





Em menos de uma semana este foi o segundo grande prêmio pago a uma aposta feita na lotérica.A Quina da Mega-Sena da Virada, realizada no dia 31 de dezembro, quatro dias antes do sorteio da aposta milionária, também premiou um morador do bairro com exatos R$ 57.537,06.





O maior valor que havia sido pago até então na Lotérica Popular, havia sido de R$ 30 mil há alguns anos. Além do atendimento no horário comercial durante a semana a Lotérica Popular funciona até às 16h aos sábados e, excepcionalmente abre até aos domingos, para facilitar o acesso da população.