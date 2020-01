Após determinação do TCE, tarifa do transporte público de Campo Grande volta para R$ 3,95

Preço da passagem de ônibus havia sido reajustado para R$ 4,10. Tribunal de Contas argumentou que não há motivos para o reajuste, o qual deveria até baixar.

Quinta-feira começa com tarifa do transporte coletivo a R$ 3,95 ©DIVULGAÇÃO

A tarifa do transporte público de Campo Grande voltou para R$ 3,95 nesta quarta-feira (9), após determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) . O preço da passagem de ônibus estava em R$ 4,10 desde o dia 28 de dezembro de 2019.





O TCE determinou a volta do preço praticado até 27 de dezembro devido a irregularidades encontradas no contrato, nos itens relacionados ao reajuste tarifa. Segundo o relatório, o preço não poderia sofrer aumento porque o consórcio responsável pelo transporte público operou com frota velha; reduziu investimentos; não comprovou gastos em seguros, não construiu novos terminais e nem faixas exclusivas para ônibus.





O relatório do TCE cita ainda que diante do que foi analisado, a tarifa poderia até baixar. Sugere que seja feito um Termo de Ajustamento de Conduta e pede posicionamento do consórcio e da Prefeitura de Campo Grande.