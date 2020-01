Após 4 horas, suspeito de roubar caminhonete é preso em matagal

A vítima, um pecuarista de 64 anos, foi abordada no estacionamento da Havan e achou que o suspeito fosse um andarilho

Suspeito foi preso após 4 horas de busca em matagal (Foto: Paulo Francis) O suspeito de roubar uma caminhonete Amarok, fugir da polícia e causar um acidente na tarde desta terça-feira (28), foi capturado após 4 horas de buscas em região de mata do Jardim Veraneio, em Campo Grande.





Crime aconteceu no estacionamento da loja Havan, no bairro Coronel Antonino. A polícia foi avisada do roubo e perseguiu o ladrão por cerca de seis quilômetros – até o cruzamento da Rua Rio Doce esquina com a Avenida Carlinda Pereira Contar. Nesse ponto, o suspeito perdeu o controle da direção, tombou a caminhonete e continuou a fuga a pé.





Ele chegou a invadir algumas casas, até conseguir se esconder em um matagal. Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar e do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foram chamados para ajudar nas buscas pela região. O Grupo de Policiamento Aéreo fez rondas de helicóptero pelo bairro e um drone também foi usado pelos policiais.





Após 4 horas, ele foi encontrado. O nome do homem ainda não foi divulgado e aparentemente ele não estava ferido.





O roubo – Enquanto o suspeito era caçado no Jardim Veraneio, o dono da Amarok prestava depoimento sobre o crime na Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos). Pecuarista, de 64 anos, contou que foi abordado pelo assaltante dentro do estacionamento da Havan.





Em entrevista ao site Campo Grande News, o idoso contou que percebeu a aproximação do suspeito, mas pensou que ele era um andarilho. “Ele estava sozinho e com a roupa suja”, lembrou.





A vítima chegou a pensar em pegar dinheiro que tinha dentro da caminhonete para entregar ao homem e já estava com parte do corpo dentro do veículo quando foi realmente abordado. Com uma pistola nas mãos, o “andarilho” anunciou o assalto e tentou forçar o pecuarista a entrar na Amarok, como não conseguiu, deixou o local sozinho.





“Ele falou três vezes para entrar no carro. Neguei. Aí ele desistiu, mas mandou deixar a carteiro e o celular”, lembrou o pecuarista, que carregava cerca de R$ 600. Após deixar o estacionamento, o assaltante parou na Avenida Cônsul Assaf Trad para esperar o semáforo abrir e um funcionário da loja, que percebeu o crime, resolveu seguir o veículo.





Ele passou todas as orientações a polícia, que assim que encontrou a caminhonete iniciou a perseguição até o Jardim Veraneio, onde foi feita a prisão.





“Costumo andar sempre com meus filhos de 10 e 6 anos, por sorte desta vez não estava com eles. Na hora fiquei meio nervoso, cheguei a cogitar tirar a arma dele, mas não via ninguém pra ajudar”, relatou o pecuarista. Segundo ele, é a primeira vez que é assaltado e a caminhonete é nova, com apenas 29 quilômetros rodados.

A vítima prestou depoimento na Derfuv após o crime (Foto: Marcos Maluf)