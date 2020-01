Águas Guariroba apresenta projetos para implantação da rede de esgoto na região do Rita Vieira

©Denilson Secreta/ PMCG

O presidente da Águas Guariroba Themis de Oliveira apresentou na ultima quinta-feira (16) em reunião com o prefeito de Campo Grande Marcos Trad, os estudos iniciais para a execução das obras de implantação da rede de esgoto na região do Rita Vieira.





O projeto para a implantação da rede seguirá o cronograma de obras do PAC da prefeitura, tendo como objetivo ampliar a cobertura da rede de esgoto de Campo Grande. A previsão é de que sejam implantados 39 quilômetros de rede de esgoto com 2,6 quilômetros de reforço de interceptor. Também estão previstos para a região cerca de 3.900 ligações de rede. O projeto já conta com as equipes da concessionária realizando os estudos de área (topografia) na região do Rita Vieira.





A Águas Guariroba iniciou em janeiro do ano passado a implantação da rede de esgoto para os bairros na região do Nova Lima, José Tavares e Jardim Anache, totalizando 55 km de rede implantada com 4,3 mil ligações efetuadas. As obras também seguiram o cronograma do PAC do município.





As obras na região do Nova Lima já contam com a implantação de 81 mil metros de extensão de rede implantada que atenderão 6.300 imóveis. Já para 2020 as obras seguem na região do Nova Lima passando também pela Vila Nasser. Atualmente, Campo Grande possui mais de 80% de cobertura de esgoto, com 100% de tratamento.