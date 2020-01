ÁGUA CLARA| Câmara realizará entrega de Títulos de Cidadão Água-Clarense; veja quem serão os homenageados

Cerimônia faz parte da programação de aniversário da cidade





A Câmara Municipal de Água Clara realizará no dia 07 de fevereiro, às 18h, sessão solene para entrega de homenagens de título de cidadão Água-Clarense, pelos relevantes serviços prestados ao município.





O evento faz parte da programação de aniversário de 66 anos do município, que é comemorado no dia 08 de fevereiro. Além dos homenageados, a cerimônia deve contar com a presença do prefeito Edvaldo Alves de Queiroz, da vice-prefeita Jurema Nogueira de Matos e demais autoridades. A população está convidada a comparecer no plenário para prestigiar a entrega dos títulos.





A sessão solene terá transmissão ao vivo pela página da Câmara Municipal no Facebook





Confira quem serão os homenageados





Autoria da vereadora: MÁRCIA QUEIROZ VIDA

Títulos: Rulian Sérgio Barbosa dos Santos

Ednilson Batista Dias





Autoria do vereador: SAYLON CRISTIANO DE MORAES

Títulos: Raimunda Alencar Onça

Artur Corsino Neto





Autoria do vereador: ELIZEU PEREIRA DA SILVA

Títulos: Erinaldo Tavares de Lima

Margarida Gonçalves Duarte





Autoria do vereador: MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

Títulos: Dorival Tosta

Willian Almeida Dantas





Autoria do vereador: CLÁUDIO DE SOUZA FERREIRA

Títulos: Maria José Pereira

Milton Júlio Bonacina





Autoria do vereador: EULOJARI FERREIRA DE SOUZA

Títulos: Heron Júlio de Freitas

Sérgio Zanoni





Autoria da vereadora: SIMONE OLIVEIRA BATISTA

Títulos: João Eduardo Barbosa Rocha

Luiz Antônio Galdi





Autoria do vereadora: GEROLINA DA SILVA ALVES

Títulos: Antônio Afonso da Silveira

Donísia Donizete de Queiroz





Autoria do vereador: GUSTAVO GIMENEZ GUIRALDELLI

Títulos: Clóvis Gonçalves Filho

Marco Antônio Teixeira.