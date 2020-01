Acidente na Avenida das Bandeiras mata motociclista de 28 anos

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos

Jucilene da Costa Amorim, de 28 anos, morreu após se envolver em acidente na Avenida das Bandeiras na tarde deste sábado (25), no Bairro Marcos Roberto, em Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu após dar entrada no hospital.



Conforme informações da BPTran (Batalhão de Polícia Trânsito), a jovem seguia sentido centro-bairro em uma Honda 150 e em determinado trecho, trafegou ao lado de um GM Ônix. Durante o trajeto, o motorista do Ônix tentou fazer conversão à esquerda e atingiu a motociclista.



A moto foi ‘empurrada’ para a pista contrária e, no sentido bairro-centro, seguia um VW Voyage, que atingiu frontalmente a motociclista. Ela foi arremessada e caiu em frente a um bar.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e Jucilene foi encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital.



Ainda segundo os policiais, os motoristas do Ônix e do Voyage, 48 e 46 anos respectivamente, fizeram teste do bafômetro e nada foi constatado.