Voluntariado de trabalhadores da Águas Guariroba alegra natal de crianças da aldeia Água Bonita

O pedido de Natal de 185 crianças da aldeia Água Bonita, região norte de Campo Grande, foi atendido por voluntários da Águas Guariroba neste ano. Os trabalhadores da concessionária participam do programa Voluntariado e adotaram as cartinhas colhidas pela área de Responsabilidade Social da empresa. Os brinquedos foram entregues na manhã de domingo (14/12), no Centro Comunitário da aldeia.





A ação recebeu cartinhas de crianças de todas as idades da aldeia. As cartas foram disponibilizadas para os colaboradores da Águas Guariroba para serem adotadas através do programa de voluntariado. Além do presente, vários voluntários doaram seu tempo para levar os brinquedos para a comunidade. Como o supervisor de serviços, João Paulo Gondin, que destacou a alegria em poder compartilhar da emoção de fazer o bem ao próximo. “Eu acho que é até difícil de explicar o sentimento quando nós promovemos uma ação como essa. Tenho certeza que Deus só tem a nos abençoar quando podemos dividir e compartilhar um pouco do que temos com o próximo”, afirmou.





A supervisora de Recuperação de Perdas da concessionária, Marcileia Meller, também doou seu tempo para a ação voluntária e levou a filha para acompanhar. “Ela ajudou o pai a escolher o presente que doamos e foi muito bom poder leva-la na entrega dos presentes”, lembra. “Poder ver a carinha das crianças, felizes, esperando um brinquedo que era o sonho de muitas delas, foi emocionante e gratificante”, completa.





Willian Carvalho, gerente de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, explica que a ação é mais uma maneira de aproximar a empresa da comunidade. Além disso, proporciona aos trabalhadores da empresa uma forma de praticar a solidariedade, contribuindo com comunidades mais carentes. “A ideia do programa Voluntariado é contemplar todos os anos uma comunidade diferente. Este é o primeiro ano e realizamos a ação, e foi na aldeia Água Bonita. O resultado foi muito positivo para os voluntários e para as crianças da comunidade”.





Compartilhe o Natal





A Campanha Compartilhe o Natal é outra ação social que tem a participação da Águas Guariroba neste fim de ano. A iniciativa do Ministério Público Estadual encerrou nesta segunda-feira (16) em evento realizado no Shopping Campo Grande. A campanha arrecadou brinquedos que foram doados para crianças e adolescentes especiais atendidos por diversas instituições da Capital. Este é o quinto ano da ação e a concessionária participa desde a primeira edição com a doação de brinquedos.