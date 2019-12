Verão começa com previsão de muita chuva repentina, mas nada de calor de 40ºC

Para Campo Grande, a previsão do meteorologista Natálio Abrahão é que termômetros oscilem entre 19ºC e 32ºC

Aos 19 minutos deste domingo (22) começou o verão, com previsão de calor, mas também de chuvas fortes e repentinas. Hoje será o dia mais longo de 2019 e a mais quente das quatro estações dura até as 23h50 do dia 19 de março, quando dia e noite terão exatamente a mesma duração – 12 horas cada.





“As temperaturas são elevadas no solo e no ar, o que favorecem as mudanças rápidas nas condições do tempo. As pancadas de chuva são de curta duração e forte intensidade, principalmente no período da tarde acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento, com frequência acima dos 50 km por hora”, descreve o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, no prognóstico para o período de dezembro, janeiro, fevereiro e março.





Ele explica que o verão passado foi muito influenciado pelo fenômeno El Niño, o que é favorável para a agricultura de Mato Grosso do Sul, já que mantém as chuvas mais regulares e distribuídas do meio para o fim da estação. Mas, desta vez será diferente.





Estão previstos grandes volumes de chuva, principalmente paras as regiões sudoeste, nordeste e centro do Estado. “Entre Dourados e Maracaju e de Dourados a Aral Moreira, com valores médios superiores a 190 mm no mês. Nas regiões Norte, Nordeste e Leste, devem ficar com cerca de 180 mm em cada mês”, completa o meteorologista.





Na previsão de Natálio, Campo Grande e outras 11 cidades podem enfrentar chuvas com volumes acima da média. São elas: Maracaju, Terenos, Bandeirantes, Naviraí, Ivinhema, Angélica, Novo Horizonte e Corumbá, Ladário, Porto Murtinho e Miranda.





O meteorologista faz alerta ainda para tempestades acompanhadas de raios. “É o período do ano de maior incidência, apesar de ocorrer todo o ano esses são os meses de mais continuidade. Esses são os eventos decorrentes das nuvens de trovoadas presentes em toda a estação”.





O prognóstico prevê ainda muito vento. “Devem ocorrer rajadas de ventos acima dos 50 km por hora nas regiões central, sudoeste, sudeste e sul do Estado. Não significa que não ocorra nas demais regiões”.





Temperaturas – Também por conta da fraca influência o El Niño, de acordo com o meteorologista, temperaturas ficam dentro das médias históricas. “Os valores devem ultrapassar máximas de 32ºC. As máximas podem chegar aos 35ºC no leste, norte e oeste. Nas regiões sudeste, sul e sudoeste devem ter máximas em 30ºC e, em alguns casos, atingir 33ºC”.





