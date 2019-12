TRÊS LAGOAS| Programa IST-Aids/HV muda para local mais amplo e com melhores estruturas de atendimento

A equipe do Programa Municipal de prevenção e controle das IST/AIDS/HV – Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e Hepatites Virais, desde segunda-feira (16), atende em novo endereço, num amplo imóvel, locado para esta finalidade específica, pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na Rua Maria Moreira de Queiroz (Professora), número 203, antiga Rua 13 de Junho, no Bairro Nossa Senhora Aparecida.





A secretária de Saúde, Angelina Zuque, acompanhada da diretora de Assistência à Saúde, enfermeira Diessy Rodrigues Garcia, e o coordenador do Programa IST-AIDS/HV, Farildo de Oliveira, com toda a sua equipe, mostraram as novas instalações, “mais amplas e funcionais”, na manhã desta quarta-feira (18).





Na visita à nova sede do IST-AIDS, junto com diretoras e coordenadores dos vários setores da SMS, estavam também o vereador Antônio Rialino e a vereadora Isabel Cristina Ferreira, há mais de 15 anos lotada como assistente social no Programa IST-Aids; e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Antônio Carlos Modesto.

Como expressou a médica infectologista da SMS, Renata Congro Leal, “é com muita alegria que vemos muitas coisas boas acontecendo na Saúde de Três Lagoas”. Na equipe são três infectologistas e uma médica ginecologista.





Há mais de 20 anos, lotado no Programa, o atual coordenador assegurou que “toda a nossa equipe, com esta importante mudança de local e melhores instalações e condições de trabalho, está mais motivada e disposta a elevar também a qualidade e dignidade do acolhimento aos nossos pacientes”, ressaltou Farildo.





O antigo endereço, na Rua Bom Jesus da Lapa, no Bairro Vila Nova, “não oferecia mais condições de melhoria do atendimento e este é um local mais amplo, arejado e apropriado para prestação de serviços dignos e de qualidade”, resumiu a secretária Angelina.





“A grandeza deste Programa é infinita e os serviços não param de crescer. Por isso, estamos todos trabalhando para a realização de um sonho, que é a construção de um moderno prédio, apropriado para o Programa IST/Aids”, anunciou Angelina.





SERVIÇO DE REFERÊNCIA





O Programa de Controle das IST-AIDS/HV de Três Lagoas, pela sua excelência e qualidade de atendimento é um serviço de referência regional. Por isso, além de Três Lagoas, atende a pacientes de Bataguassu, Água Clara, Selvíria, Brasilândia e Santa Rita do Pardo.





De janeiro a novembro de 2019, foram registrados 109 novos casos de HIV, 19 casos de Hepatite B (HB) e 26 novos casos de Hepatite C, na microrregião de Três Lagoas. Desse total, 38 novos casos de Aids são de Três Lagoas.