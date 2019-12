TRÊS LAGOAS MAIS FELIZ – Monumento dos Tuiuiús passa a marcar a entrada da Cidade no acesso a SP

Mais um monumento que representa a fauna da região ficou pronto em Três Lagoas. Dessa vez, o local contemplado foi a rotatória de acesso ao Estado de São Paulo que recebeu monumentos de dois Tuiuiús segurando um letreiro com o nome da Cidade.





A obra de arte faz parte do Programa Três Lagoas Mais Feliz e, assim como os diversos outros monumentos instalados pela atual administração pela Cidade, inclusive no acesso ao Balneário Municipal e na rotatória de saída para Campo Grande, é do artista Ivolin Lopes Ramos.





As aves são o símbolo do Pantanal e passam a marcar a entrada da Cidade para quem chega do estado vizinho. “Essa é mais uma das estátuas que instalamos para embelezar a Cidade, algo que é importante e dá outro aspecto e alegra quem vive ou passa pela nossa amada Três Lagoas”, complementou o prefeito Angelo Guerreiro, que, inclusive, realizou uma visita ao local nesta sexta-feira (20).





O local ainda receberá serviço de jardinagem, o que vai deixar ainda mais bonito o novo monumento.