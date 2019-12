TRÊS LAGOAS| Laboratório Municipal já se encontra instalado em novo endereço

Após mais de 20 anos, instalado no prédio da Secretaria Estadual de Saúde, na Rua Manoel Rodrigues Artez, número 520, no Bairro Colinos, o Laboratório Municipal “Jaime Joaquim de Carvalho Filho”, mudou de endereço e, desde segunda-feira (16), já se encontra funcionando em novo endereço, na Rua João Silva, número 1008, Lapa.





Neste novo endereço, a equipe do Laboratório Municipal, coordenada por César Vinícius Moleiro Ribas, é constituída por 37 profissionais da área da Saúde e uma auxiliar de limpeza, sendo 11 Bioquímicos e Biomédicos, 17 Técnicos de Laboratório e 09 Administrativos.





“Realizamos de 48 mil a 50 mil exames laboratoriais por mês. Vamos fechar 2019 com mais de 560 mil exames realizados, graças à dedicação e competência de toda a nossa equipe e modernos aparelhos, recentemente adquiridos pela SMS”, relatou César Vinícius.

As novas instalações do Laboratório Municipal foram apresentadas ao prefeito Angelo Guerreiro, acompanhado da secretária de Saúde, Angelina Zuque; vereadores Celso Yamaguti e Antonio Rialino; e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), Antônio Carlos Modesto, na manhã desta quinta-feira (19).





“Em nome de toda a equipe, agradecemos a visita de todos e a mudança para este local, muito mais amplo e adequado para o desenvolvimento do nosso trabalho”, disse César Vinícius.





SATISFAÇÃO E EFICIÊNCIA DE RESULTADOS





“Conversei com a maioria dos servidores que aqui trabalham e todos manifestaram sua satisfação em estar trabalhando neste novo local. É deste jeito que o SSPM gostaria de ver em todas as unidades de Saúde”, observou Modesto.





“É com muita alegria e festa que estamos aqui hoje, conhecendo de perto as novas instalações do Laboratório Municipal e perceber a satisfação de vocês, trabalhando em local mais amplo e apropriado, fazendo render mais ainda os modernos equipamentos que possuímos”, comentou a secretária de Saúde.





“O Laboratório Municipal de Três Lagoas, graças aos investimentos da atual gestão, é um dos melhores, senão o melhor do Estado de Mato Grosso do Sul”, comentou.





Angelina Zuque se referiu ao Relatório do 3º Encontro Estadual de Atenção Básica, publicado na Revista da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, em novembro de 2018, atualizado em janeiro de 2019.





“Segundo consta nesse relatório, de 298.480 exames laboratoriais realizados em 2017, em 2018 esse resultado evoluiu para 490.703 exames e, neste ano, estamos fechando em torno de 560 mil, como muito bem lembrou o César”, completou Angelina.





“É com muita alegria que estamos aqui, compartilhando com todos vocês a satisfação da mudança de local do nosso Laboratório. Isto é resultado do esforço e dedicação de muitas pessoas”, manifestou o prefeito Ângelo Guerreiro.





“O ideal é trabalharmos para a centralização dos serviços que prestamos à nossa população, já que temos pedaços da Prefeitura espalhados por toda a Cidade. Enquanto isso não acontece, é nosso compromisso oferecermos sempre o melhor para quem trabalha e para todas as pessoas que precisam da gente”, completou o prefeito.