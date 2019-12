Sábado será de céu claro e temperaturas de até 38ºC em MS

Em Campo Grande, termômetros devem marcar entre 21ºC e 34ºC e a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 85% ©REPRODUÇÃO

Sábado será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Mato Grosso do Sul, conforme a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura mínima no Estado será de 21ºC e a máxima de 38ºC.





Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 21ºC e 34ºC e a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 85%. Também há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no período da tarde.





Os termômetros marcam mínima de 22ºC e máxima de 36ºC em Três Lagoas. Em Ponta Porã, a temperatura varia entre entre 21ºC e 36ºC. Mínima de 21ºC e máxima de 36ºC também em Dourados, onde a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 85%.





Na Capital do Pantanal, Corumbá, a máxima hoje é de 37ºC. O céu deve ficar parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde.