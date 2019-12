ROCHEDO| Com gestão inovadora, Câmara tem papel decisivo nos avanços do município

presidente, o vereador Osvaldo Figueiredo Mariano, o Maguila (PSB) © DIVULGAÇÃO

Eleito com oito dos nove votos da Câmara Municipal para ser o seu presidente, o vereador Osvaldo Figueiredo Mariano, o Maguila (PSB), assumiu a responsabilidade com o olhar tranquilo e confiante de quem saiu de um berço nativo, humilde e digno, para dar ao próximo o melhor de si. Ao ter sua eleição confirmada, constatou que acertara quando resolveu não desistir ao falhar em duas tentativas anteriores – e reafirmou, para si e para a comunidade de Rochedo, que iria encarar todos os desafios e dedicar seu mandato às grandes causas de Rochedo.





Ao encerrar seu primeiro exercício na presidência, Maguila agradece aos colegas em geral e especialmente aos integrantes da Mesa Diretora, com quem dividiu as decisões que fizeram a diferença nas relações com a população e o Executivo, somando as forças e ideias que concretizaram diversos benefícios aos rochedenses. Para superar dificuldades de todo tipo e chegar ao melhor nível de soluções, o legislativo passou por um profundo ajuste, incluindo a manutenção das boas medidas da gestão anterior e a adoção de várias iniciativas de fortalecimento do poder.





As conquistas logo aconteceram, com a Câmara ainda mais participativa, aberta e atualizada, aprimorando-se na modernização tecnológica pelos sistemas digitais da Internet, com direito à instalação de um ponto de wi-fi de livre acesso para a comunidade. No plenário, os acirrados debates democráticos e a montanha de proposições formuladas por todos os seus membros ditaram o ritmo febril e intenso de atividades que resultaram em avanços, tanto na cidade como na área rural.





Um recorte singular chama a atenção no histórico político de Maguila: a sua clara e devotada ligação afetiva com as origens, do heroico e altivo povo terena – o vereador tem suas raízes fixadas na Aldeia Bálsamo. Entre as melhorias que já foram levadas àquela comunidade estão a ampliação da unidade de saúde e a manutenção dos acessos rodoviários, que beneficiam toda a região.





RECONHECIMENTO - Um reflexo maiúsculo desse trabalho tem sido a atenção redobrada que Rochedo vem recebendo do governo estadual. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) destaca sempre o valor de seu povo e reconhece a força de lideranças como o vereador Maguila. Para 2020, ele acredita que as possibilidades de desenvolvimento se renovam e crescem, tendo em vista a projeção que o Estado adquiriu como nova fronteira de crescimento econômico e de evolução social.





“Nós, de Rochedo, lutamos pela interiorização do progresso. É preciso que o potencial do município e de seus habitantes seja reconhecido e contemplado com os investimentos a que tem direito”, afirma o vereador. “Todos os rochedenses, no campo e na cidade, têm contribuído com o crescimento do Estado e do País. Esta é uma credencial inquestionável, com a qual estamos capacitados para edificar um futuro melhor para todas as famílias”.





Por: Édson Moraes