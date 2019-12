Queda de juros para crédito rural beneficia mais de 2 mil produtores de MS

Redução chega até 54% nas taxas anuais da Caixa para agroindústrias e cooperativas

Soja crescendo em plantação de Mato Grosso do Sul ©DIVULGAÇÃO

Em Mato Grosso do Sul, mais de 2 mil produtores rurais podem ser beneficiados por redução de juros em programas de crédito rural da Caixa Econômica Federal. A queda nas taxas, que pode chegar até 54%, ainda podem ser utilizada por novos produtores.





Segundo a CEF, a maioria, no Estado, é cadastrada no Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural). Neste programa, produtores contam com taxas no custeio a partir de 5,0% ao ano e, para o investimento, a partir de 5,7% ao ano, reduções de 17% e 19%, respectivamente.





Há, também, produtores de outras modalidades de crédito que financiam custeio, comercialização, investimento e industrialização. As reduções abrangem, além de produtores, cooperativas e agroindústrias. As taxas variam de acordo com a atividade realizada.





A Caixa ainda destaca redução de 19% para pessoas físicas e jurídicas – produtores – de 6,5% ao ano e de 3,7% ao ano para agroindústrias e cooperativas, queda de 54% em relação à máxima estabelecida pelo PAP (Plano Agrícola e Pecuário) do Governo Federal.





Vice-presidente de Varejo da CEF, Julio Cesar Volpp Sierra, classificou como “um marco da atuação da CAIXA no crédito rural”. “O menor custo do crédito traz maior competitividade ao cliente, pois amplia a rentabilidade da produção. Nossa atuação preza em atender o produtor em todo o ciclo produtivo de forma sustentável, ofertando o crédito certo, justo e adequado”, comentou.



Fonte: campograndenews