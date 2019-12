Pesquisa aponta crescimento das cervejarias independentes no Brasil

Estudo realizado pelo Sebrae mostra o impacto das cervejarias artesanais nos costumes e na economia do país

Cervejas artesanais movimentam a economia do país

Terceiro maior produtor de cervejas no mundo, o Brasil vem ganhando cada vez mais destaque neste mercado. A criação de novas cervejarias artesanais contribui para o aumento deste número e traz ao consumidor novas experiências de apreciação da bebida. Um estudo do Sebrae identificou o perfil das produtoras independentes, que mostra um setor com altos índices de crescimento.





Realizado entre abril e maio de 2019, o 1º Censo das Cervejarias Independentes Brasileiras ouviu 994 empresários de todo o país. Os entrevistados foram divididos em fábricas próprias; fábricas de terceiros, chamadas “produções ciganas”; e bares próprios, os brewpubs. A listagem também contou com o apoio da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva).





Entre esses empreendedores, predomina a presença masculina em 89%, com uma média de idade de 39 anos e com alto grau de escolaridade (35% tem ensino superior completo e 50% pós-graduação ou mestrado). Proprietários de pequenas cervejarias também têm como característica a busca por especialização. Os cursos mais procurados foram sobre tecnologia de produção cervejeira, estilos e sommelier de cerveja.





Em relação ao faturamento de 2018, a maioria dos entrevistados consideraram melhor que o ano anterior. Sobre esse otimismo e oportunidade para fomentar o turismo no estado, o gerente de Competitividade Empresarial do Sebrae/MS, Rodrigo Maia, explica: “As cervejas artesanais estão ligadas a uma experiência do turista, e o turismo é uma cadeia grande, que movimenta além de hotéis uma produção associada, como a gastronomia e as cervejas artesanais.”





Mão de obra especializada





No estado, o setor é representado pela Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Cerveja Artesanal (AcervA/MS). O representante da organização, Fernando Cézar, explica que a Acerva realiza cursos para iniciantes, ensinando a fazer cerveja com o menor custo possível de equipamento, visto a necessidade do investimento inicial relativamente alto. Em Campo Grande, o interesse pela abertura de lojas e bares de cervejas artesanais comprova a importância da mão de obra especializada para o segmento.





“A grande maioria das cervejarias são de administração familiar ou de um grupo de amigos associados. Existem vários casos, e o empreendedor precisa de cada vez mais qualificação sobre como funcionam as cervejas, como harmonizá-las e a experiência do cliente. É importante que os atendentes sejam capacitados, gerando oportunidade de empregos e os estabelecimentos evoluam”, finaliza Fernando.





Rota cervejeira na Capital





Em Campo Grande, a degustação de cervejas artesanais se tornou mais uma opção estruturada de produto para o turista. A Rota Cervejeira é um produto criado pela Agência Real Travel Tour com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para estimular o consumo de cerveja artesanal de qualidade. Nela, os visitantes conhecem o procedimento de fabricação da bebida e degustam os sabores especiais aromatizados com o que é encontrado na região.





Os resultados gerais da pesquisa podem ser acessados neste link