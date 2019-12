Patriota realiza convenção estadual no próximo dia 21

O deputado estadual e presidente regional do Patriota 51(PATRIOTA) juntamente com os correligionários do partido realizam no próximo dia 21 de dezembro em Campo Grande a Convenção Estadual do Partido.





O encontro tratará da eleição dos membros do diretório regional, eleição dos delegados à convenção nacional, alem de assuntos de interesse partidário. A reunião acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande com início às nove horas da manhã e encerramento às 11h.





Hoje o Patriota conta com mais de 40 vereadores, 1 deputado estadual, 4 prefeitos e 3 vice-prefeitos em Mato Grosso do Sul.