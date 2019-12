Operação Natal começa nas rodovias federais de MS com reforço na fiscalização

De acordo coma PRF, um dos objetivos da operação é combater a criminalidade nas rodovias de Mato Grosso do Sul.

PRF começa neste sábado (21) Operação de Natal nas rodovias federais de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dá início à 0h deste sábado (21), a Operação Natal 2019, que vai até às 23h59 da próxima quarta-feira (25).





De acordo com a PRF, o objetivo da operação é intensificar as ações de policiamento e fiscalização, prevenindo acidentes de trânsito e reduzindo a gravidade deles, além de aumentar a segurança nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul e incrementar o combate à criminalidade.





A Operação Natal terá cinco dias de duração e como este é um dos feriados mais movimentados do ano, é esperado um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais, fator que contribui para o aumento da violência no trânsito.





Os policiais do setor administrativo irão reforçar o policiamento, principalmente nos locais e horários de maior intensidade do fluxo e incidência de acidentes graves.





A prevenção de acidentes está focada na ostensividade e em comandos para coibir a ingestão de álcool associado ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança, principalmente entre os passageiros dos bancos traseiros.





Restrições de tráfego





Por medida de segurança, devido ao grande aumento no fluxo de veículos, a PRF restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, que necessitem de Autorização Especial de Trânsito (AET), somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado.