No último dia de 2019, termômetros marcam até 39ºC em MS

Neste 31 de dezembro, o último dia do ano, o dia promete ser quente. A menor temperatura registrada em Mato Grosso do Sul foi 21ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e termômetros devem chegar aos 39ºC.





Pode chover à tarde. O boletim meteorológico do instituto prevê dia variando de claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente no nordeste, região do Bolsão, e norte do Estado, onde ficam as cidades de Coxim e Sonora, por exemplo.





Para Campo Grande, a previsão é de termômetros oscilando entre 22ºC e 34ºC. Há possibilidade de chuva e sol se põe às 17h51.





Em Dourados, a maior cidade do sul do Estado, deve enfrentar calor de 33ºC. Se chover, chove à noite. Já Corumbá, terá termômetros variando entre 23ºC e 33ºC e na outra ponta do mapa, Três Lagoas terá máxima de 32ºC.