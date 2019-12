Mega-Sena, concurso 2.219: ninguém acerta as seis dezenas

O sorteio ocorreu neste sábado (21) em São Paulo (SP).

Aposta única da Mega-Sena custa R$ 3,50 e apostas podem ser feitas até às 19h (Brasília) © FRANCISCO BRITTO Foi divulgado o resultado do concurso 2.219 da Mega-Sena. O sorteio ocorreu neste sábado (21) em São Paulo (SP). Ninguém acertou as seis dezenas.





Veja as dezenas sorteadas: 08 - 28 - 36 - 45 - 57 - 59





A quina teve 26 apostas ganhadoras; cada um ganhará R$ 62.086,22. Já a quadra teve 2.235 apostas ganhadoras; cada um ganhará R$ 1.031,79.





Devido à Mega-Semana de Natal, que altera o calendário da semana, o primeiro sorteio foi realizado na terça (17), o segundo na quinta (19) e o terceiro no sábado (21). A partir de domingo (22), as apostas realizadas serão exclusivamente para a Mega da Virada.





A estimativa de prêmio para a Mega da Virada é de R$ 300 milhões. Já o valor acumulado para o próximo concurso, de número 2.220, é de R$ 110.640.988,95.





Para apostar na Mega-Sena





As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet





Probabilidades





A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.





Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.