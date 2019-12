Homem morto em tentativa de assalto invadiu estacionamento na Calógeras

Homem foi morto ao confrontar um policial militar, segundo boletim de ocorrência; o corpo permanece no Imol da Capital

Caso foi registrado na Depac da região central de Campo Grande ©DIVULGAÇÃO O homem morto ontem por um policial militar teria invadido estacionamento na Avenida Calógeras, segundo registro do boletim de ocorrência. O corpo dele ainda não foi identificado e permanece no Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Campo Grande.





Consta no registro policial, feito na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da área central, que a tentativa de assalto aconteceu às 18h de ontem, dentro de estacionamento da Avenida Calógeras.





A proprietária havia manobrado veículo no pátio, quando um desconhecido passou por ela, entrando no estacionamento. Ela conseguiu correr e trancar o portão, deixando o homem preso dentro do estabelecimento.





Em seguida, ela ligou para o marido, que estava em um bar, acompanhado de policial militar. Os dois foram para o estacionamento.





Quando chegaram, eles destrancaram o portão. O PM entrou no estacionamento sozinho e viu o homem que estava nos fundos do pátio. O desconhecido foi em direção ao militar, armado com uma faca.





Segundo boletim de ocorrência, o militar identificou-se como PM, dando ordem de parada, mas foi ignorado.





O PM atirou e atingiu o homem no tórax. Ele cambaleou e caiu. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou a morte.





Durante atendimento, foi encontrada outra faca com ele, com cabo de madeira e cerca de 25 centímetros de lâmina.





O corpo do homem foi levado ao Imol e permanece sem identificação. Conforme registro, ele usava bermuda, camiseta e boné e tem uma tatuagem de palhaço no ombro direito.





O delegado Jarlley Inácio de Souza disse que material genético será coletado para buscar a identificação dele no sistema policial.