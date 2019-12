Governo concedeu mais de 3 mil promoções nas carreiras em 2019

As promoções por antiguidade tiveram o ápice em dezembro, nas áreas de saúde, educação e assistência social

Sede da Governadoria no Parque dos Poderes ©DIVULGAÇÃO

O governo estadual divulgou que em 2019 concedeu 3.375 promoções aos servidores efetivos, em Mato Grosso do Sul. Foram contemplados funcionários de 27 unidades diferentes da gestão. Neste mês de dezembro houve o ápice com mais da metade destas concessões, em diferentes áreas como segurança, educação e assistência social.





De acordo com a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), somente em 19 de dezembro deste ano, as promoções foram para 1.652 servidores, sendo 1.367 apenas para Secretaria de Educação, com a evolução na carreira para 1.360 professores e 7 especialistas em Educação.





Ainda sobre esta publicação, foram atendidos 208 servidores da Sedhast (Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho), 18 da área de segurança pública, 52 de serviços organizacionais, 4 do setor de Engenharia e Transportes, além de mais 3 funcionários que trabalham na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).





Já no dia 20 de dezembro foram publicadas promoções para 11 servidores da Secretaria Estadual de Educação e 3 da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). O secretário estadual de Administração, Roberto Hashioka, destaca que este balanço mostra que a atual gestão cumpre a política de priorizar a valorização do funcionalismo público.





Segundo ele, mesmo em tempo de crise, o governo está cumprindo seu papel de promover “promoções por antiguidade” ao longo do ano. “Seguimos a premissa do reconhecimento aos servidores públicos, que desempenham as suas funções com grande responsabilidade para impactar positivamente a população”.