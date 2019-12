Faltando seis dias para o Natal, Governo paga R$ 376 milhões de 13º para servidores

Valor corresponde a folha do 13° salário do funcionalismo público estadual

Servidores estaduais de Mato Grosso do Sul amanheceram com dinheiro a mais na conta. Isso porque nesta quinta-feira (19) ficaram disponíveis para saque os valores do 13° salário do funcionalismo público estadual.





Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha extra de pagamento ultrapassa os R$ 376 milhões. A gratificação natalina foi paga para servidores ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.





E nos próximos 15 dias outra folha salarial será paga pelo Governo do Estado. Conforme calendário anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja, a remuneração de dezembro de 2019 será depositada nos bancos em 3 de janeiro de 2020.





A folha salarial de dezembro já foi fechada pela SAD e vai ultrapassar os R$ 469,8 milhões.





Economia





Neste final de ano, as três últimas folhas salariais do funcionalismo somam R$ 1,4 bilhão. O montante é a somatória das folhas de novembro, dezembro e 13° salário. Os depósitos aquecem a economia estadual e movimentam o comércio.





Enquanto Mato Grosso do Sul mantém as contas equilibradas e paga salários em dia, até o quinto dia útil de cada mês, ao menos cinco estados do País passam por crise financeira e enfrentam dificuldades com o pagamento do 13° do funcionalismo.





Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe, por exemplo, vêm de uma série de parcelamento de salários ao longo de 2019 e se movimentam para honrar o compromisso do abono natalino.