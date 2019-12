Esposa diz que Asa Branca é maltratado em hospital público de SP

O locutor de rodeios está internado tratando um câncer

A mulher de Asa Branca, Sandra dos Santos, afirmou sábado (28) que pediu autorização para ficar 24 horas ao lado do marido, que está internado na enfermaria do Hospital Vereador José Storopolli, o Vermelhinho, na zona norte de São Paulo.





Ela diz que o locutor de rodeios é maltratado e chegou a ser amarrado pelos enfermeiros da unidade de saúde. "A hora em que eu conseguir, vou mudar de hospital. Já o desamarrei agora, mas ainda vou tirá-lo daqui."





Asa Branca, 57, foi internado na madrugada de sexta-feira (27) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital após sentir falta de ar em casa. Sábado (28), ele foi transferido para a enfermaria.





Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo hospital, não se manifestou sobre o assunto até a publicação deste texto.





O locutor havia recebido alta do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) no último dia 22. Portador do vírus HIV, o locutor foi diagnosticado com câncer na mandíbula e está com tumores em vários pontos da garganta e da boca.





Logo após receber alta antes do Natal, Sandra dos Santos havia afirmado que o marido não estava reclamando de dor. Ela disse que Asa Branca passava a maior parte do tempo dormindo e acordava apenas para tomar medicação ou quando a alimentação e água eram colocados via sonda.





Antes da alta hospitalar no dia 19 de dezembro, a mulher do locutor havia afirmado que os médicos deram ao locutor mais um mês de vida. "O estado é grave. Os médicos dizem que não têm mais o que fazer, que agora é só esperar a vontade de Deus. Milagres acontecem e eu tenho esperança ainda. Mas estamos vendo que é complicado", disse Santos, à época.





Uma vaquinha virtual foi aberta por ela para tentar conseguir fundos para ajudar com as despesas referentes ao tratamento médico do locutor. É possível ajudar pelo site Vakinha.





ÍCONE DOS RODEIOS





Waldemar Ruy Asa Branca dos Santos foi milionário e um ícone no mundo dos rodeios por criar um novo estilo de narração. Ele já chegou a ganhar R$ 1 milhão em um único mês, morava nos Jardins, usava helicópteros e aviões fretados como meio de transporte.





Após abusar de uma vida de luxo, sexo e drogas, ele perdeu, ao menos, R$ 10 milhões. Portador do vírus da Aids desde 1999, o locutor, que apresentava os principais rodeios país afora, era figura fácil em programas de TV. Quase morreu em 2013, após contrair uma doença transmitida por pombos e meningite. Ele tentou retomar a carreira depois disso, mas a doença foi se agravando.





A carreira de Asa Branca foi meteórica. Virou locutor por acaso em 1985, quando o narrador oficial brigou com a direção de uma festa. Tinha sido eliminado do rodeio no primeiro dia e perdido o gosto pela atividade após ser pisado por um touro em 1984. O pisão lhe rendeu uma cirurgia no peito.





Tomou gosto pela narração e resolveu se aperfeiçoar. Foi limpar cocheiras no Texas, onde acontecem alguns dos principais eventos da área nos EUA, e conheceu uma tecnologia avançada à época: microfone sem fio.