EMPREGOS| Concursos com salários de até R$ 9,6 mil estão com vagas abertas

Há oportunidades em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade

Concursos públicos e processos seletivos oferecem centenas de vagas distribuídas em Campo Grande e no interior do Estado. As oportunidades, pelo menos a maioria, são para professores. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 9,6 mil, dependendo da função desejada.





Tribunal de Justiça



O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebe, a partir de 7 de janeiro, inscrições para o quinto concurso de distribuição de serviços notariais no Estado. São 54 vagas para titular de cartórios em todo o Estado, 36 delas para remoção de titulares. As inscrições poderão ser feitas no site www.institutoconsulplan.org.br até as 16h do dia 20 de fevereiro de 2020. Do total de vagas disponíveis, 5% é reservado para PcD (pessoas com deficiência). Há oportunidades em 43 cidades. Três cartórios são em Campo Grande, como por exemplo o 6º Serviço Notarial, localizado na 15 de Novembro. ( Veja o edital





Uems



A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abre no dia 6 de janeiro inscrição de processo seletivo de formação de cadastro reserva para profissionais da área de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Candidatos com nível superior de ensino podem realizar as inscrições mediante ficha disponível pelo site www.uems.br . A ficha, junto aos documentos comprobatórios, devem ser entregues, no período de 6 a 17 de janeiro do ano que vem no setor de concurso e seleção/ Dourados das 8h às 13h. A seleção será composta por prova didática e de títulos para as oportunidades nas seguintes unidades: Dourados, Cassilândia, Coxim, Ivinhema, Jardim, Maracajú, Mundo Novo, Naviraí e Paranaíba. O profissional vai atuar por prazo temporário. O salário varia de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87, conforme a titulação, em jornada semanal de 20 ou 40 horas. ( Veja o edital





A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul está com edital aberto de mais três processos seletivos que, juntos, visam à contratação de profissionais de nível superior, com bolsas que alternam entre R$ 765 e R$ 1.300 ao mês.





No edital nº 001/2019, há oportunidades para formação de cadastro reserva disponível para Professores formadores nas disciplinas contidas nas matrizes curriculares para o 2º ano dos cursos de Metodologia do Ensino da Alfabetização; Metodologia do Ensino da Matemática; Gestão de Pessoas no Setor Público e Orçamento Público.





Já no edital nº 002/2019 serão preenchidas três vagas para Tutores a distância os quais deverão atuar nos cursos de Bacharelado em Administração Pública (2) e Licenciatura em Ciências Sociais (1).





Por fim, o edital nº 003/2019 busca preencher cinco vagas disponíveis entre os pólos de Aparecida do Taboado, Japorã e Paranhos, para Tutores presenciais, nos cursos de Bacharelado em Administração Pública (3); Licenciatura em Ciências Sociais (1) e Licenciatura em Pedagogia (1). Interessados em participar devem realizar as inscrições no período até o dia 10 de janeiro de 2020, onde é necessário enviar todos os documentos especificados no edital via internet, no endereço eletrônico: selecao.ead.uems@gmail.com





UFGD



Terminam no dia 10 de janeiro as inscrições de concurso público da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) para 26 vagas em caráter efetivo, destinadas à contratação de professor. Os salários oferecidos variam de R$ 2.236.32 a R$ 9.616,18, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 229 a R$ 458, de acordo com a jornada exercida. A taxa de participação é de R$ 200. As inscrições devem ser realizadas pelo site: cs.ufgd.edu.br . A prova está prevista para o dia 1º de março de 2020. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Em nosso site você tem acesso ao edital para obter mais informações. ( Veja o edital









UFMS



A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrição aberta para contratar 32 professores do Magistério Superior. O salário oferecido varia de R$ 2.236,32 a R$ 5.143,54, mais R$ 229 ou R$ 458, de auxílio-alimentação. As oportunidades ofertadas são para as seguintes áreas: Ciências Agrárias em: Ciência e Tecnologia de Alimentos/ Tecnologia de Alimentos (1); Medicina Veterinária/ Clínica e Cirurgia Animal - Oncologia Veterinária (1); Zootecnia/ Genética e Melhoramento dos Animais Domésticos (1); Ciências Biológicas em: Botânica/ Morfologia Vegetal - Etnobotânica (1); Ecologia/ Ecologia de Ecossistemas (1); Genética/ Genética Molecular e de Microorganismos (1); Ciências da Saúde em: Enfermagem (1); Fisioterapia e Terapia Ocupacional (1); Medicina/ Clínica Médica - Pediatria (1); Medicina/ Clínica Médica - Saúde da Família (1); Ciências Exatas e da Terra em: Ciência da Computação (1); Geociências/ Meteorologia (1); Ciências Humanas em: Antropologia/ Teoria Antropológica - Antropologia da Política (1); Educação/ Tópicos Específicos de Educação (1); Geografia/ Geografia Regional (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis (3); Economia e Finanças (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Direito em: Direito Privado (1); Direito Público (2); Direitos Especiais (1); Engenharias/ Engenharia Química/ Processos Industriais de Engenharia Química (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras em: Línguas Estrangeiras Modernas - Língua Inglesa (1); Literaturas Estrangeiras Modernas - Literaturas de Língua Inglesa (1); Linguística, Letras e Artes/ Linguística (1); Multidisciplinar/ Ensino (1). As inscrições terminam no dia 19 de janeiro e devem ser realizadas pelo site: www.concursos.ufms.br . O valor da taxa a ser paga é de R$ 250. ( Veja o edital



A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também está com edital aberto de processo seletivo para preencher 46 vagas, visando a contratação de professor substituto, a fim de atuar durante o 1º semestre letivo do ano de 2020. ( Veja o edital )