EMPREGOS| Com atendimento retomado após o Natal, Funtrab oferece 84 vagas

Na retomada do atendimento após o recesso de Natal, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) de Campo Grande abre as portas nesta quinta-feira (26) com 84 vagas disponíveis. Empresas contratam 5 auxiliares de logística, 3 manicures, 2 classificadores de madeira, 2 eletricistas, dentre outros.





Há ainda oportunidades para pessoas com deficiências, como 14 vagas para promotor de vendas, 4 para motoristas de caminhão, 1 para jardineiro, 1 para repositor de mercadorias e 1 para técnico de laboratório de análises clínicas.



Serviço





Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda as vagas exclusivas para pessoas com deficiência.