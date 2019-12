Dupla executa homem com 6 tiros em bar da fronteira

Pistoleiros fugiram do locam um veículo e ainda não foram localizados pela polícia

Peritos fazendo os levantamento no local onde o homem foi morto. (Foto: Porã News)

Fidel Medina Garcia, de 28 anos, foi morto com 6 tiros por volta das 16h30 desta quinta-feira (26) em um bar na esquina da Rua Vital Brasil com a João Vayres, no Bairro Maísa em Ponta Porã, cidade a 323 quilômetros de Campo Grande.





A vítima foi surpreendida por dois pistoleiros que chegaram ao local em um veículo. Eles efetuaram diversos disparos e fugiram logo em seguida. “Fidel” morreu no local. Ele não estava com documentos e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) onde o corpo será reconhecido por familiares.





Conforme o Porã News, as informações iniciais são de que houveram disparos de ao menos duas armas no atentado. No entanto, ainda não se sabe se a vítima também estava armada e tentou se defender ou se os dois pistoleiros estavam armados. Além da perícia estiveram no local do crime, agentes do SIG (setor de Investigações Gerais) e o delegado Juliano Cortez.