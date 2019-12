Deputado Neno Razuk recebe direção da UEMS e destaca papel da Frente Parlamentar

O protagonismo da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com a reconquista da autonomia administrativa e financeira – foco da Frente Parlamentar em Defesa da UEMS, foi assunto de reunião do deputado estadual Neno Razuk, reitor Laércio Carvalho, e vice-reitora Celi Neres, na manhã desta terça-feira (17), no gabinete do parlamentar.





Segundo Neno Razuk, a ocasião foi oportuna para aprofundar o conhecimento sobre a realidade da instituição. O deputado recebeu o plano de gestão atual e o projeto pedagógico das mãos dos gestores e reforçou o papel do grupo parlamentar, proposto e coordenado por ele. “A Frente terá perspectiva dessa reconquista da autonomia pela UEMS. Não é uma luta fácil, mas juntos vamos superar as dificuldades”, disse.





O deputado também reforçou o empenho da Casa na busca por melhorias para a comunidade acadêmica. “ A ALEMS é sempre sensível às questões que envolvem a UEMS, porque foi ela a responsável pela sua criação. Somos também responsáveis pelo seu fortalecimento”, declarou.





Também participaram da reunião o pró-reitor Administrativo, Robson Amorim e o assessor jurídico, Wander Aguiar.