COSTA RICA| Prefeito Waldeli participa de reunião com governador Reinaldo Azambuja e com empresários do consórcio vencedor da concessão da MS 306

©CHICO RIBEIRO

O prefeito de Costa Rica – MS, Waldeli dos Santos Rosa participou na última terça-feira, 17 de dezembro de 2019, em Campo Grande – MS, de uma reunião com o governador do Estado Reinaldo Azambuja e empresários do Consórcio Way – 306.





Na oportunidade, representantes das empresas que compõem o Consórcio Way – 306 estiveram em Mato Grosso do Sul para reunião com o governador Reinaldo Azambuja, Waldeli e os prefeitos de Chapadão do Sul – MS, João Carlos Krug e Jair Boni Cogo, de Cassilândia – MS.





Conforme Danilo Marcondes, da empresa GLP, o objetivo do encontro foi apresentar o grupo, “falar para as autoridades presentes do nosso interesse e felicidade de ter sido o vencedor da concessão”, disse Marcondes ao afirmar que o grupo está mobilizado e preparado, trazendo capacidade técnica e financeira para poder executar o contrato e cumprir as obrigações prevista no projeto.





Já André Miari, representante da Tork, ressaltou que o grupo está animado para dar início ao projeto de concessão. A previsão, segundo ele, da assinatura do contrato é de até final de fevereiro de 2020, podendo iniciar as obras em abril.





Waldeli lembrou que a rodovia é um dos corredores mais importantes do agronegócio. “Atualmente a MS-306 tem tráfego parecido com da BR-163, a partir de agora teremos um boa rodovia para favorecer toda nossa região”, ponderou.





Modelagem





O contrato de concessão da MS-306 tem estimativa de investimentos de aproximadamente R$ 1,7 bilhões no período de 30 anos. Segundo estudos, com a concessão deve ocorrer a redução do número de acidentes, geração de mais de dois mil empregos diretos e indiretos, diminuição do tempo de deslocamento e economia de R$ 4 milhões/ano em investimentos na manutenção da rodovia.





O contrato entre o consórcio e o Estado deve acontecer em até 90 dias, com pagamento de 19% do valor da proposta de R$ 605.306.000,00 de outorga. As obras na rodovia têm previsão de início em meados de 2020, e as praças de pedágio no período de um ano após início dos investimentos.





Participaram também, os secretários Eduardo Riedel (Segov), o vice-governador e secretário Murilo Zauith (Seinfra), Luis Roberto, adjunto da Seinfra, Eliane Detoni, secretária especial do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), João Leopoldo Neto, da empresa Bandeirantes, Rosaldo Malucelli (Senpar), Paulo Franzine (TCL), além de vereadores dos municípios.