Com apoio da Funtrab, 47 pessoas conseguem emprego diariamente em MS

Fundação contabiliza 16.272 colocações no mercado de trabalho entre 1º de janeiro e 10 de dezembro de 2019

©EDEMIR RODRIGUES

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) colocou, em média, 47 pessoas por dia no mercado de trabalho em 2019, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (17). O número equivale a uma média de duas contratações por hora.





Entre 1º de janeiro e 10 de dezembro foram expedidos 76.832 encaminhamentos para candidatos nos 31 postos de atendimento da Funtrab em todo o Estado. Desse total, 16.272 foram convertidos em colocações. “Ou seja, 16.272 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho”, explicou o diretor-presidente da Fundação, Enelvo Felini.





Os números da Base de Gestão de Intermediação de Mão de Obra da Funtrab (BGIMO) ainda revelam que mais de 600 mil pessoas passaram por atendimento no período analisado, seja para emissão de carteira de trabalho, solicitação de seguro desemprego ou busca por vagas.





Para Felini, o saldo é altamente positivo e “repercute no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul”. “Somos o terceiro em colocação no Brasil. Perdemos apenas para Mato Grosso e Santa Catarina”, destacou o diretor-presidente da Fundação de Trabalho.





Relatório mais recente do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado em novembro, mostra que foram realizadas 19.759 contratações com carteira assinada em MS entre janeiro e outubro. O setor de Serviços acumulou saldo positivo de 11.345 contratações, seguido pelo Comércio com saldo positivo de 3.339.





Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do terceiro trimestre de 2019, indicou que Mato Grosso do Sul tem a segunda menor taxa de desocupação do País com 1,3 milhão de pessoas ocupadas e 108 mil desocupadas – em relação ao segundo trimestre de 2019.