CAPITAL| Cidade do Natal terá queima de fogos silenciosos e música para a virada do ano

No Hotel Deville Prime, na Avenida Mato Grosso, festa da virada também será opção para o campo-grandense. O tema deste ano é noite tropical e música ao vivo com Chicão Castro. Com buffet livre, a festa contará ainda com queima de fogos. O convite do primeiro lote custa R$ 480, segundo divulgou o hotel. Confira mais detalhes neste link