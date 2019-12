Bases do SAU da CCR MSVia estão à disposição dos usuários da BR-163/MS

Instaladas em 17 pontos da BR-163/MS, cerca de 50 quilômetros de distância umas das outras, as Bases Operacionais do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU da CCR MSVia estão à disposição dos motoristas que trafegam pela rodovia, 24 horas por dia.





A Base Operacional é edificada em madeira pré-fabricada, originária de reflorestamento e devidamente certificada, medindo entre 59 m² e 66 m² de área construída e composta por um espaço reservado para os colaboradores e área para atendimento a usuários, além de estacionamento de viaturas de serviço.





Toda estrutura das bases do SAU é dotada de acessibilidade e oferece ainda aos usuários três banheiros, sendo um masculino, um feminino e um para a pessoa com deficiência, um fraldário e uma sala com um totem eletrônico com informações sobre a rodovia.





As instalações reservadas aos colaboradores contam com uma copa, depósito, vestiários e sala-dormitório, destinada à equipe de Atendimento Pré-Hospitalar. Na parte exterior, parte das viaturas de plantão fica em estacionamento coberto.





Em todas as Bases é feito tratamento primário de resíduos de banheiros e copa, submetidos a avaliações periódicas para verificar a conformidade dos descartes de forma a que não causem impacto no meio ambiente.





O lixo hospitalar oriundo dos Resgates também tem descarte seletivo. O material é acondicionado de maneira separada nas Bases e recolhido por empresa especializada que encaminha os resíduos para incineração. A higienização dos resgates e de instrumentos cirúrgicos é feita em área reservada e os resíduos são enviados a reservatórios próprios.





Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) – Cerca de 465 colaboradores compõem as equipes que atuam no SAU. Destes, 248 são da área de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), dos quais 35 são médicos. Já a frota e composta por 18 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de terapia intensiva), 04 viaturas de intervenção rápida, 09 guinchos pesados, 21 guinchos leves, 24 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço à disposição dos usuários da rodovia, 24 horas por dia, todos os dias.