ALEMS| Deputados devem apreciar 23 projetos na Ordem do Dia desta terça-feira (17)

Os deputados devem apreciar o veto do Poder Executivo ao Projeto de Lei 100/2016 , do deputado Lidio Lopes (PATRI). O documento dispõe sobre a implantação de pontos de travessia de animais silvestres por sob ou sobre as estradas, rodovias e ferrovias, em todo o território de Mato Grosso do Sul. O Projeto de Decreto Legislativo 14/2019 , do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB), revoga o Decreto Legislativo 606, de 29 de novembro de 2018, que inicia o processo de tombamento do Complexo dos Poderes no município de Campo Grande.